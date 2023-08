Bursche von weißem Kombi über den Haufen gefahren

Der 19-Jährige hatte in Dalaas das alljährliche Sommernachtsfest besucht, gegen 2 Uhr machte er sich schließlich zu Fuß auf den Heimweg nach Wald am Arlberg. Als er eine kurze Pause einlegte und sich an einen Straßenbegrenzungspfosten lehnte, kam ihm plötzlich ein weißer Kombi entgegen. Das Auto geriet über das Bankett und erfasste den Jugendlichen mit voller Wucht - dieser wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert, wo er verletzt und benommen liegen blieb.