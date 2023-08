29-Jährige stürzte während Gewitter 200 Meter ab

Einne 29-jährige Oberösterreicherin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung in Salzburg tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit zwei männlichen Begleitern (23, 26) auf einer Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus auf die 2653 Meter hohe Schönfeldspitze. Beim Abstieg am frühen Nachmittag gerieten die drei Personen unterhalb des Gipfels in ein Hagelgewitter, so die Polizei Salzburg.