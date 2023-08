Sommer-Comeback lässt Kassen klingeln

Dann kam der große Regen

Einer davon: Ewald Petritsch - er leitet die Geschicke der Rheinauen in Hohenems. Und dort wurden bis Ende Juli schon 80.000 Besucher gezählt. In einem durchschnittlichen Jahr liegt dieser Wert bei 75.000. Im Vorjahr haben bis zu diesem Zeitpunkt sogar 95.000 Menschen die Rheinauen besucht. „Das war ein besonders guter Sommer, aber auch heuer hat es gar nicht so schlecht ausgesehen“, bemerkt Petritsch zu dieser Zwischenbilanz. Dann aber kam der große Regen. Drei Wochen lang war an Baden und Abkühlung nicht zu denken. Ganz im Gegenteil, in vielen Wohnungen wurden sogar die Heizungen angeworfen.