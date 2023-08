Jugendlicher (15) kracht mit Rad frontal in Auto

Der Deutsche fuhr am Sonntagnachmittag auf einer Gemeindestraße bergab, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Genau in dem Moment kam dem Jugendlichen ein Auto entgegen, das von einer 37-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei zunächst auf die Windschutzscheibe, dann auf die Asphaltstraße geschleudert und verletzte sich.