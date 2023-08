Mitgefilmt: Jugend-Gang verprügelt Mädchen!

17-jähriger Arbeitsloser und 14-jährige Schülerin hauptverdächtig

Die beiden Mädchen seien laut Polizei drei Stunden in den Fängen der brutalen Bande gewesen, bevor sie flüchten konnten. Die Eltern erstatteten noch am selben Abend Anzeige, die Polizei konnte alle fünf Tatverdächtige ermitteln. Hauptverdächtig ist ein 17-jähriger Arbeitsloser, der das Messer bei sich hatte, und eine 14-jährige Schülerin. Beide waren wegen unterschiedlichsten Delikten bereits polizeibekannt und befinden sich in Untersuchungshaft.