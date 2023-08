Sturm braucht Wunder ++ Diessl schreibt Geschichte

Sturm Graz muss in der Champions League Qualifikation gegen PSV Lehrgeld bezahlen, die Austria hat einen Tabakovic-Nachfolger gefunden und Enzo Diessl liefert bei der Leichtathletik-Junioren-WM einen historischen Eintrag - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 9. August.