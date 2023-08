Lanäus: Sexy Statement gegen Altersdiskriminierung

Sie sagt: „Mir ist wichtig, dass man zeigen kann, wenn man sich wohlfühlt - egal, wie, und egal, in welchem Alter. Ich bin jetzt 52 und finde es super, dass Playboy diese Frauen im Blick hat“, so die Schauspielerin, die unter anderem in den RTL-Serien „Unter uns“ und „Alles was zählt“ zu sehen war und seit Jänner 2022 die Rolle der Yvonne Klee in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ spielt, über ihr mittlerweile drittes Aktfoto-Shooting für den „Playboy“.