Revierkampf der Drogendealer heizt Gewalt an

Nach den letzten Gewalt-Eskalationen am Praterstern liegen die Nerven blank. Beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigte sich, dass die verängstigten Wiener derzeit lieber einen großen Bogen um den sozialen Brennpunkt machen. Dabei wird der Kriminalitäts-Hotspot von führenden Politikern als Wohlfühlort verkauft. Doch was wird getan, dass sich Passanten und Anrainer wieder sicher fühlen? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.