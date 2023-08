Mann hortete gefälschte Polizeiausweise in Wohnung

Bereits im April bekamen die Ermittler einen Hinweis der Inzersdorfer Zollstelle - diese meldete eine verdächtige Sendung aus den USA, die an eine Adresse in Wien gehen sollte. Die Fahnder des Bundeskriminalamtes (BK) forschten den 44-Jährigen schließlich in Favoriten aus. In der fragwürdigen Sendung waren fünf gefälschte Polizeiausweise enthalten.