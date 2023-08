Schicken Sie uns Ihre Unwetterfotos und -videos!

Die derzeitige Wetterlage lässt vielen Österreichern aktuell das Blut in den Adern gefrieren. Erschütternde Fotos und Videos zeigen die Auswirkungen der heftigen Unwetter im Süden. Überflutungen, Evakuierungen und Hangrutschungen waren die Folge. Während sich die Lage in Kärnten allmählich beruhigt, zieht der Starkregen weiter in Richtung Norden. Werden Sie Leserreporter und senden Sie uns ihre Fotos und Videos!