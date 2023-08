Influencer wächst mit neuem Gastro-Konzept

Mit einem innovativen Gastronomie-Konzept will der gebürtige Deutsche und Wahl-Wiener Hank Ge (bürgerlicher Name: Hendrick Genotte), der auf Instagram über 400.000 Follower hat, nun rasch expandieren: Im 9. Wiener Bezirk kombiniert er gleich zwei Restaurants an einem Standort: „Bali Brunch“ bietet untertags vegetarische Frühstücksplatten, „Wolke“ ist eine großteils vegetarische Pizzeria, die, so Hank Ge, „moderne neapolitanische Pizzas“ serviert. Dadurch ist die Auslastung tagsüber und auch abends hoch. Hank Ge: „Es macht Sinn, jede Minute, die geöffnet ist, bestmöglich auszunutzen!“