Seer:„Jeder von uns wird ein Tränlein verdrücken“

Ich mochte immer, dass man uns musikalisch nie wirklich in eine Schublade stecken konnte, denn es gibt nichts Schlimmeres, als in einer Schublade zu festzustecken. Das Spannende an Musik ist ja, dass man alles durcheinandermischen kann. Damit haben wir uns, denke ich, immer ein bisschen über die Generationen hinweggesetzt. Und das Singen in Mundart natürlich. Ich komme ja aus dem englischsprachigen Pop, wo man mit Schulenglisch mühsam Texte zusammengebastelt hat. Mit Mundart tut sich eine Welt auf, in der man auf der Bühne, wie hinter der Bühne, ganz alltäglich reden kann. Dass ich ausgerechnet mit Mundart tagtäglich in meinem Element war, hat mich selber fasziniert. Ich hab das so genossen, dass man sich nicht in irgendeine Rolle reinsteigern oder verstellen muss. Die Seer sind hinter der Bühne genauso wie auf der Bühne und das trägt, glaube ich, wesentlich zu unserem Erfolg bei.