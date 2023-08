Wiener Bäckerei von Mann mit Brotmesser ausgeraubt

Mit einem etwa 30 Zentimeter langen Brotmesser soll sich am Dienstag ein Unbekannter auf den Weg gemacht haben, um eine Wiener Bäckerei in Floridsdorf auszurauben. Der Täter soll in der Konditorei einen 41-jährigen Angestellten bedroht und Bargeld gefordert haben, nachdem ihm dieser das Wechseln einer 100 Euro Banknote verweigert hatte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Banditen.