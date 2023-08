Klinikärzte: Tiefe Gräben bei der Arbeitszeit

In der Klinik Ottakring dürfen oder sollen die Anästhesisten laut einer neuen Betriebsvereinbarung zwischen Gewerkschaft und Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) aktuell statt maximal 48 nun 55 Stunden pro Woche arbeiten - die „Krone“ berichtete. Solche Vereinbarungen gab es auch schon während Corona. Damit soll das Zusammenbrechen der Operations-Kapazitäten verhindert werden. „Die Vereinbarung gilt für alle Anästhesisten im kompletten Gesundheitsverband. Zudem ist sie auf sechs Monate bis Ende Jänner begrenzt und beruht auf Freiwilligkeit. Niemand muss auf 55 Stunden aufstocken“, so eine Wigev-Sprecherin. Aktuell gibt es in Wien eine solche Vereinbarung nur für die Anästhesie. Die Anregung dazu wäre zudem aus der Ärzteschaft gekommen.