Apotheker qualvoll getötet: Pole bald vor Gericht

Es war am Neujahrstag, als der ehemalige Präsident der Österreichischen Apothekerkammer, Heinrich Burggasser, erschlagen in seinem Wohnhaus in Wien-Donaustadt aufgefunden wurde. Getötet soll den 74-jährigen Pensionisten ein gewisser Wojciech M. haben. DNA-Spuren sollen den obdachlosen Mann aus Polen massiv belasten. Auch ein weiterer Mord wird ihm zur Last gelegt. Nun wurde bekannt: Der Prozess gegen den 51-Jährigen dürfte schon bald stattfinden.