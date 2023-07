Depressionen nach der letzten Schnäppchenjagd

„Viele Kunden waren - nett ausgedrückt - kreativ, man könnte es auch Betrugsversuche nennen.“ Als Kassiererin erlebte sie das Chaos hautnah mit. Nun schließt sie sich den Forderungen der SPÖ einer Verschärfung des Insolvenzrechts an – denn so eine Situation will sie nie wieder miterleben. „Es ist zum Schreien, wenn sich ein Multimilliardär mit einhundert Millionen Euro Steuerschulden auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, und dann Tausende Mitarbeiter auf die Straße setzt“, ist auch Alois Stöger, SPÖ-Nationalratsabgeordneter, empört.