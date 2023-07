Rot-weiß-rotes Deutsch verschwindet nicht

Wienerisch verschwindet, wird oft beklagt. Auch in Wien hört man immer öfter „Tschüss“ statt „Servus“. Doch stimmt das überhaupt? Wir haben einen Sprachwissenschaftler befragt - und den Test mit der jugendliche Riege an Sommerpraktikanten in der „Krone“ gemacht. Abschreiben sollte man das Wienerische nämlich nicht, sagt ein Experte. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.