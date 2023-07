Meilutyte drückt eigenen 50-m-Brust-Rekord

Über 50 m Kraul feierte Sarah Sjöström einen Favoritensieg. In 23,62 Sek. blieb die Schwedin 1/100 Sekunde über ihrem erst am Samstag aufgestellten Weltrekord. Mit 12 Einzelweltmeistertitel ist sie nun geschlechterübergreifend die Nummer drei. Nur Katie Ledecky (16) und Michael Phelps (15) haben mehr Einzel-Titel in der Geschichte von Langbahn-Weltmeisterschaften gewinnen können. Am Samstag hatte Sjöström in Japan Gold über 50 m Delfin erobert.