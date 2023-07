Identitäre gingen mit Flaschen auf Polizisten los

Unter dem Motto „Remigration“ gingen am Samstagnachmittag in Wien etwa 500 Rechtsextreme auf die Straße. Dabei wurden Polizistinnen und Polizisten mit Glasflaschen und Fahnen attackiert, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Zudem kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten.