Die kleine Botin packt den Sommer ins Glas

Wenn wir im Sommer in den Ferien nun unsere Ausflüge machen, Urlaubstage in anderen Ländern verbringen oder beim Waldspaziergang aufregende Situationen erleben, sammeln wir ein paar Erinnerungsstücke. Steine, Zapfen, kleine Ästchen, trockenes Getreide und vieles mehr - die Kinder haben sowieso ihre Hosentaschen damit gefüllt und können so auch eigene Gläser gestalten.Daheim breiten wir dann die Schätze auf Papier auf und teilen sie in Gläser ein. Ein Strandglas ist so entstanden. Wenn man eine Kerze reinstellt, ist das sogar ein wunderschönes Mitbringsel für die nächste Gartenparty bei Freunden!Das Waldglas erinnert uns an einen Ausflug auf den Bisamberg, wo wir am Ende unterschiedliche Wege nach unten genommen haben und es ziemlich aufregend war, wer sich wo und wann wieder trifft! Die Wanderung hat so fast doppelt so lang gedauert, wie geplant, aber die Kinder konnten voll eigenverantwortlich durch den Wald laufen und selbst entscheiden, wann sie wo abbiegen. Im Waldglas sind Zapfen, große Steine, Ästchen und die ersten Hagebutten.