Ein Experiment | Trügerische Idylle

Und was tun, wenn die beliebten Reiseziele am Meer, zu denen man verhältnismäßig günstig und schnell fliegt, zu heiß, zu trocken, zu gefährlich werden? Ein Blick auf die aktuellen Tourismuszahlen und die Frage an Experten bringt die Antwort: je höher, desto kühler, je nördlicher, umso angenehmer das Wetter. Kurz: Österreich mit seiner zentralen Lage und seinen Bergen zieht aktuell jene Touristen an, die sonst lieber ans Mittelmeer fahren. Auf den ersten Blick eine, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht begrüßenswerte Entwicklung. Allein: Auch bei uns wird es immer schneller immer heißer, schmelzen Gletscher, ziehen Gewitter-Superzellen durch das Land. Den Klimawandel in Kauf nehmen, vielleicht gar begrüßen, um daraus Profit zu schlagen? Ein kurzfristiges Geschäftsmodell und ein gefährliches. Denn am Ende trifft es den Menschen am härtesten, wenn wir der Umwelt schaden - fragen Sie nur die Einwohner von Rhodos. (ts)