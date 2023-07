Psychiaterin im Talk ++ Kindesmissbrauch in Wien

Sie wirkten wie die „perfekte Familie.“ In Absdorf in Niederösterreich hat eine 36-jährige Mutter ihre beiden Kinder getötet. Am Dienstag wurde über die Frau Unterbringungshaft in einer psychiatrischen Klinik verhängt. Außerdem: Ein 59-jähriger Mann soll das Kind seiner Nachbarin in Wien-Hietzing sexuell missbraucht haben. Nach einem Alkoholtest wies dieser einen Promillewert von 1,8 auf. Das 2-jährige Mädchen wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in Begleitung der Mutter in ein Spital gebracht.