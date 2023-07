„Das Geld könnt’s euch diesmal wieder behalten!“

Der Jahr für Jahr aber auch mit Felix eine große Freude hat und das nicht nur aus rein sportlicher Sicht. „Der Bursch hat bisher jedes Mal sein Preisgeld an den Welser Nachwuchs gespendet“, verrät der Rad-Boss stolz, und ergänzt: „Er sagt immer zur Kasse: ’Das Geld könnt ihr euch wieder behalten!’“ Für Großschartner selbst ist diese Geste eine Selbstverständlichkeit: „Ich will einfach etwas zurückgeben. Es gibt so viele freiwillige Helfer, die mich auch im Nachwuchs immer unterstützt haben!“ Nachsatz: „Ohne die wäre ich nämlich nie Profi geworden!“ Ob er sein Preisgeld auch diesmal an den Nachwuchs spenden wird? „Darüber haben wir noch nicht geredet“, schmunzelt Großschartner.