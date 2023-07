Wackelt Vorarlbergs Energieautonomie?

Gut unterwegs ist das Ländle im Gegensatz zu den vorherigen Bereichen in Sachen Stromgewinnung aus erneuerbaren Energieträgern. Hier wurde der Kurs gehalten. Im Jahr 2021 konnten rund 87 Prozent der Netzabgabe elektrischer Energie aus heimischen Erzeugungsanlagen gedeckt werden, vor allem aus Wasserkraftanlagen. Eine wesentliche Rolle spielt auch der Photovoltaik-Ausbau. Zudem betonten sowohl Landeshauptmann Markus Wallner als auch Landesrat Daniel Zadra bei der Bericht-Präsentation am Dienstag, dass auch die Windenergie in Vorarlberg genützt werden müsse. Zu diesem Zweck müssten aber erst einmal konkrete Windmessungen durchgeführt werden. Diese können von Gemeinden wie auch von Einzelpersonen oder Unternehmen vorgenommen werden - das Land beteiligt sich an den Kosten.