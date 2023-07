Mit schwarzer Magie zur Prostitution gezwungen

Schwur als Druckmittel

Die Opfer mussten demnach einen Schwur leisten, dass sie die gesamten Reisekosten in der angeblichen Höhe von 40.000 Euro zurückzahlen müssten und bei einer Anzeige an die Polizei, ein Fluch ihren Familien treffen würde. Diesen Schwur besiegelten die Täter angeblich dadurch, dass sie den Frauen Schamhaare und Nägel abschnitten und in einer Urne aufbewahrten. Die Angeklagten bestritten die Vorwürfe. Nicht rechtskräftig.