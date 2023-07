ifs-Mitarbeiter halfen rund 33.000 Menschen

In all diesen Fällen machen sich die ifs-Mitarbeiter mit den Hilfesuchenden auf den Weg, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. „Dabei gilt es, Klienten durch Kriseninterventionen zu entlasten, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und ihnen so den Zugang zu ihren eigenen Ressourcen zu ermöglichen“, erläutert Gasser. Das Unterstützungsangebot umfasst Beratungen für Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Paare und Familien sowie Begleitung für Menschen mit Beeinträchtigung, psychisch Erkrankte und Opfer von Gewalt.