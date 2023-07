Oksana Fischer: Durch das Leben tanzen

War das klassischer Balletttanz?

Nein. Sport- und Turniertanzen. Standard und Lateinamerikanisch. Wir haben da in der Formationsgruppe wirklich sehr hart trainiert. Natürlich, als ich auf der Uni war, wollte ich das nicht mehr, wie viele junge Leute in diesem Alter. Erst viel später, als ich schon in Dornbirn lebte, kam ich wieder durch einen Zufall zum Tanzen. Der Auslöser war eine Krankheit, die ich wahrscheinlich verschleppt hatte und die kein Arzt diagnostizieren konnte. Ich litt an Atembeschwerden, merkte es beim Treppensteigen. Zwei Wochen lag ich mit einer Kortison-Behandlung im Spital. Als die Ärzte nicht mehr helfen konnten, konsultierte ich einen Homöopathen. Wir führten lange Gespräche, und plötzlich sagte er zu mir: „Oksana, mir fällt auf, wenn Du über das Tanzen redest, fangen deine Augen plötzlich zu leuchten an. Willst Du es nicht über diesen Weg versuchen?“ Das war tatsächlich der Schlüssel. Die Krankheit verschwand. Ich versuchte, wieder an das anzuknüpfen, was ich in meiner Jugendzeit getan hatte, informierte mich über Tanzschulen hier in Vorarlberg, merkte jedoch bald, dass die anders ausgerichtet sind. Ich war auch verblüfft, dass sich so wenig junge Menschen für den Tanz interessieren.