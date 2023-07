Ex-Wirtschaftskammer-Direktor Gmachl gestorben

Er startete seine langjährige Karriere am 1. März 1970 im Wirtschaftsbund. 1973 gründete er gemeinsam mit Dr. Erhard Busek den Management-Club Salzburg, dessen Vorsitzender er bis 1992 war. Anfang 1978 wurde Gmachl zum Direktor der Landesgruppe Salzburg des Wirtschaftsbundes bestellt. Von 1974 bis Ende 1991 gehörte er als Abgeordneter dem Salzburger Landtag an, wo er sich besonders für die Interessen der gewerblichen Wirtschaft einsetzte. Am 1. August 1988 wurde Gmachl vom Vorstand der WKS zum Kammerdirektor bestellt. Dieses Amt übte er bis 31. August 2006 aus.