Fabios-Chef nimmt Stellung ++ Löwin entlaufen

An einem Samstagabend wurde der Schauspieler Florian Teichtmeister in einem Lokal in der Wiener Innenstadt gesichtet. Der Geschäftsführer des Fabios will nun etwas klarstellen. Außerdem: Eine Löwin ist in Berlin gesichtet worden. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.