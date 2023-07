WM-Gold für Alexandri-Schwestern in Freier Kür!

Im Juni gewannen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri im Rahmen der European Games in Polen zwei Goldmedaillen und eroberten einen Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Der Erfolg in Japan ist jedoch der größte ihrer Karriere. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest 2022 war ihnen ein Bronze-Doppelpack gelungen.