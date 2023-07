Odessa schon dritte Nacht in Folge unter Beschuss

Russen haben Schwarzmeerhäfen im Blick

In Odessa und der Region liegen drei Häfen, die Teil der Vereinbarung zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer waren. Diese Vereinbarung war am Montag ausgelaufen, Russland hatte eine Verlängerung verweigert. Seitdem haben ukrainische Behörden wiederholt russische Angriffe auf die Region gemeldet. Bereits in den beiden vorangegangenen Nächten überzog Russland die für den Getreideexport wichtige Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen.