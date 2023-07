Arbeiter von Baum getroffen und sofort verblutet

Es dürfte in Sekundenschnelle gegangen sein: Ein Ast traf einen 34-Jährigen bei Forstarbeiten in einem Wald bei Reichraming (OÖ) so unglücklich, dass dieser in nur wenigen Augenblicken verblutet sein soll. Das Opfer hatte unfassbares Pech. Momente vor dem Unfall funkte er noch mit seinem Arbeitskollegen.