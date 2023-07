Nächstes Bullen-Talent wechselt nach Deutschland

Im Jänner 2022 kam der Belgier aus seiner Heimat an die Salzach. Auf der Rechtsverteidiger-Position war für ihn an Amar Dedic jedoch kein Vorbeikommen. Der U21-Teamkicker kam bisher auf 24 Pflichtspieleinsätze für die Bullen. Erzielte dabei ein Tor - in der ersten Runde des ÖFB-Cups 22/23 gegen Fügen.