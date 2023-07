Alexandris im Vorkampf der Freien Kür top

„Wir sind sehr zufrieden“

„Wir müssen noch das Video analysieren, aber im Großen und Ganzen war das sehr gut und wir sind auch sehr zufrieden“, meinte Anna-Maria Alexandri. „Ganz wichtig für das Selbstvertrauen.“ Laut ihrer Schwester sei die Schwierigkeit reduziert worden, um nichts zu riskieren. „Nachdem was am Sonntag passiert ist, wissen wir nicht mehr, was sie (die Wertungsrichter, Anm.) eigentlich von uns wollen. Im Free-Finale werden wir ihnen jetzt zeigen, dass wir eine Medaille verdienen. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet.“