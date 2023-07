Dankl will sich ein imposantes Schloss bauen

Salzburgs Schlager-Export Chris Steger zieht es heuer in den Urlaub nach Griechenland. Besonders freut er sich dort auf die kulinarischen Genüsse und die Ruhe – von der hatte der 19-Jährige in letzter Zeit nämlich definitiv zu wenig. Erst vor wenigen Tagen stand er gemeinsam mit Showmaster Florian Silbereisen in Kitzbühel gemeinsam auf der Bühne. Ob der Ouzo in Griechenland auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird, wie sein Auftritt bei Silbereisen, bleibt abzuwarten. Die griechische Anisspirituose will der Salzburger auf alle Fälle zum ersten Mal probieren.