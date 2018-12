Weihnachtsmann müsste mit 5800 km/Sekunde reisen

Das Rentier-Gespann selbst müsste wiederum mit einer Geschwindigkeit von 5800 Kilometern pro Sekunde um den Erdball rasen, um in der Zeit zu bleiben. Bei dieser Geschwindigkeit, so eine andere Theorie, wäre durch die auf dem Schlitten gestapelten Geschenke der Luftwiderstand jedoch so hoch, dass Santa, Rudolph & Co. sowie sämtliche Präsente binnen 4,26 Tausendstelsekunden verglühen würden.