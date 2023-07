Auto von Alkolenker ging plötzlich in Flammen auf

Nicht nur von seinem Auto, auch seinem Führerschein musste sich am Freitag gegen 20 Uhr ein 66-Jähriger verabschieden. Das Fahrzeug des Mannes hatte in der Gänsehäufelgasse in Wien-Donaustadt plötzlich zu brennen begonnen. Nachdem die Flammen gelöscht wurden, musste er einen Alkotest durchführen - dieser war positiv.