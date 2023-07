Schlepper wurde mit vier Syrern im Wagen gestoppt

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr wurden fünf Insassen eines PKW auf der A1 Westautobahn am Autobahnrastplatz Ansfelden-Nord durch eine Polizeistreife einer Fremdenkontrolle unterzogen. Als Lenker fungierte ein 39-Jähriger, gebürtiger Russe, der in Wien wohnhaft ist. Das syrische Geschwisterpaar (21 und 30 Jahre) wies sich mit grünen Asylkarten, beschränkt auf das Gebiet BH Baden, aus. Die anderen beiden Männer konnten sich nicht ausweisen.