Vergewaltigung? Hütter-Kapitän schwer beschuldigt

Wie die Staatsanwaltschaft von Nizza mitteilte, gaben zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren an, dass der französische Nationalspiele ihnen „sexuelle Handlungen aufgezwungen“ hätte. Vorgefallen sei die Tat am vergangenen Montag in Beausoleil, nahe Nizza. Mit dabei sei auch der Bruder des 19-fachen Nationalteamspielers Frankreichs gewesen.