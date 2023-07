Unschuldig ++ „Werden Prigoschin nie wieder sehen“

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es doch keinen Mord an einer jungen Frau in Simmering gegeben hat. Am Montag wurde nämlich eine 28-jährige tot in ihrer Wohnung in Simmering aufgefunden. Verdächtig war der eigene Freund. Und: Nach der gescheiterten Revolte gegen das russische Militär zeigt sich der amerikanische Vier-Sterne-General Robert Abrams (62) überzeugt: „Wir werden Prigoschin nie wieder sehen.“ Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 13. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.