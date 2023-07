Alkoholabhängigkeit: Jetzt ist das Maß voll!

Was gibt es Schöneres, als an heißen Sommertagen gemütlich mit Freunden zusammenzusitzen, zu grillen und eiskalte Erfrischungen zu sich zu nehmen? Doch, Achtung: Aus einem Glas werden oft so „nebenbei“ zwei, drei oder mehr. In Österreich sind bereits rund fünf Prozent der Erwachsenen alkoholabhängig. Weitere zehn Prozent trinken Alkohol in einem Ausmaß, das ihr Risiko zu erkranken, stark erhöht. Sie können hier einen von drei Ratgebern „Das Maß ist voll!“ aus dem BALANCE-Verlag gewinnen.