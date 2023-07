Das sind die Mega-Staufallen

Ist man mit dem Auto in der Stadt unterwegs dauert es derzeit länger. Die unzähligen Baustellen bedeuten tägliche Staus und Ärger. Viel Geduld und gute Nerven sind gefragt. Wir listen die größten Staufallen in Wien auf. Auch die Klimakleber sorgen mit einer neuen Protestwelle für zusätzlichen Ärger und Verzögerung auf den Straßen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at