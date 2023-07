„Mein Gott, so viele helle, schöne Leute!“

Es war ein beliebtes Fotomotiv, das Fahnenrondell in Bregenz, das es schon lange nicht mehr gibt. Wie dünne Geburtstagskerzen steckten die Fahnenstangen mit den Flaggen europäischer Länder windschief in einem sanften Blumenteppich, den die Stadtgärtnerei von Bregenz immer besonders liebevoll pflegte. Vor diesem Symbol einer weltoffenen Gastfreundlichkeit hat sich im April des Jahres 1988 auch die 19-jährige Fabie Scheiber fotografieren lassen, und zwar gleich am ersten Tag, als sie aus Manila nach Vorarlberg kam, um hier ein neues Leben zu beginnen und eine Heimat zu finden.