Ärzte-Pensionswelle, Scherzfragen für Nachwuchs

Pensionswelle: 17.000 Ärzte gehen

Österreich fehlen also Zigtausende Ärzte, in den kommenden zwölf Jahren gehen 17.000 von ihnen in Pension. Acht Prozent (4000) aller aktuell praktizierenden Ärzte sind jetzt schon im Pensionsalter. Von der Besetzung von Kassenstellen ganz zu schweigen. Österreichweit sind derzeit rund 170 Ordinationen für Allgemeinmediziner und über 120 für Fachärzte verwaist. In vielen Regionen gibt es eine massive Unterversorgung.