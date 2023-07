„Bootsunglück hat alles verändert“

Den 6. Jänner 2006 wird Eddie Kroll nie vergessen. In Kenia wäre der Projektleiter mit drei Freunden bei einem Bootsunfall fast ertrunken. Ein Kenianer konnte die Freunde noch in letzter Minute retten. Aus Dankbarkeit ist das Hilfsprojekt „Schilling für Shilling“ gegründet worden. Mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder spricht Eddie Kroll über die mittlerweile 17-jährige Arbeit in Afrika.