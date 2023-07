Nach Sieg in New York wartet Turnier in London

Nach seinem schönen Erfolg in der Metropole New York wartet mit London die nächste. „Nach meiner Rückkehr aus New York hatte ich eineinhalb Wochen Zeit, um mich auf dieses letzte Turnier der heurigen Saison vorzubereiten“, erzählt Rehman. „Ich fühle mich sehr fit und bereit noch einmal ein gutes Turnier zu spielen und das auch noch in meiner alten Heimat in England.“