Spektakulärer Fluchtversuch ++ Twitter-Konkurrent

Am Dienstagvormittag spielten sich in Wien-Währing dramatische Szenen ab. Ein Teenager versuchte der Polizei zu entkommen und stürzte dabei in die Tiefe. Er überlebte den Vorfall, erlitt jedoch sehr schwere Verletzungen. Und: Der mit großer Erwartung angekündigte Rivale von Twitter, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, wird in wenigen Tagen seine Premiere feiern. Die Anwendung mit dem Namen Threads wurde bereits für den kommenden Donnerstag im US-App-Store von Apple angekündigt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Donnerstag, den 4 Juli, mit Stefana Madjarov.