Teenager ballerten mit Waffen in Bad Ischl herum

Aufregung in der Kaiserstadt! Kurz vor 18 Uhr ging am Montag bei der Bad Ischler Polizei ein Notruf ein, dass mehrere Personen am Bahnhof in Bad Ischl mit Schusswaffen hantiert hätten, und soeben mit einem Pkw geflüchtet seien. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf. Wenig später ging ihnen das Auto mit zwei Insassen ins Netz.