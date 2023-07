Eng zwischen Freude und Trauer

Sportlich liegt ein hocherfreuliches Wochenende hinter Philipp Eng. Nach 2016 und 2018 gewann der Salzburger zum bereits dritten Mal das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Spa (Bel). „Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel. An diesem Ort dreimal zu triumphieren, ist alles andere als selbstverständlich. Die Strecke liegt mir scheinbar ziemlich gut und das Team hat einen super Job gemacht“, jubelt der 33-Jährige. Das angesprochene Team nennt sich ROWE Racing und kommt von BMW. Am Steuer saßen neben Eng auch noch der Deutsche Marco Wittmann und der Brite Nick Yelloly. In der Gesamtwertung der GT World Challenge bleibt die Mannschaft des Österreichers durch den Erfolg in Belgien weiter in Führung.