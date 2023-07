Gewinnen Sie 1 von 10 Kindersicherheits-Sets

Der Preis: 10x Moby-Kid Kindersicherheits-Sets

Das Kindersicherheits-Set Armband Moby-Kid ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme bei der Beaufsichtigung Ihres Kindes wenn es sich in der Nähe von Wasser wie z.B Schwimmbecken, Teiche oder Ufergebiete aufhält. Der Sensor wird am Handgelenk des Kindes angebracht, sobald dieser mit Wasser in Kontakt kommt, löst die Basisstation sofort Alarm aus.